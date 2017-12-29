أمن الدولة العليا تحقق فى الاعتداء على كنيسة حلوان

وقام فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، بالانتقال إلى مسرح الحادث على الفور لإجراء المعاينات اللازمة وسؤال شهود الواقعة وذلك لبيان كيفية وقوع الحادث.

كما انتقل فريق آخر من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول للنيابة، إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون، وذلك لسؤال من تسمح حالتهم حول كيفية حدوث إصاباتهم والمتسببين فيها، إلى جانب مناظرة جثامين القتلى بمعرفة أعضاء النيابة.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، بندب أطباء مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على القتلى وإعداد التقارير الطبية اللازمة في شأن أسباب الإصابات التي أودت بحياتهم، وتكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة الفنية، ورفع آثار الحادث وإعداد التقارير الفنية اللازمة في شأن كيفية تنفيذ الهجوم الإرهابي.