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«أمن البحر الأحمر» تنظم فعاليات بالمدارس.. وتتابع عدم تعرض الفتيات للمضايقات (صور)

وزعت أدوات مدرسية على الطلاب.
أماني عوض 2:41 م, الخميس, 29 أكتوبر 20 2:41 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

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نظمت مديرية أمن البحر الأحمر ، بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان، عدة فعاليات وزيارات لبعض المدارس بمراحلها المختلفة لتقديم التهنئة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وتوزيع بعض المستلزمات المدرسية عليهم.

يأتي ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بأن تنمية الوعى لدى النشء الصغير، يُعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.

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وفي ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتوفير المناخ الآمن للطلبة، وللقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وتفقدت أقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديرية أمن البحر الأحمر ، مدارس الفتيات خلال فترات دخولهن وخروجهن من المدارس للتأكيد من عدم تعرضهن لأية مضايقات.

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وقالت الداخلية إن ذلك ضمن الدور المجتمعي الذي تضطلع به كافة أجهزتها بهدف في توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لاسيما طلبة المدارس لغرس السلوكيات الإيجابية المرتبطة برفع الوعي المروري والأمني لدى النشء.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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