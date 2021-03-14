أمنية فهمي: مصر تشارك في 3 معارض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر برومانيا

قالت الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس الجانب المصري بـ”مجلس الأعمال المصري الروماني” إن مصر شاركت في 3 معارض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في رومانيا.

وأضافت، كان من المفترض إقامة معرض في رومانيا أيضا خلال شهر مايو الماضي ولكن تم إلغاؤه بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلا أن مصر كانت ستشارك في المعرض.

وعن الـ3 معارض التي أقيمت في رومانيا، أوضحت فهمي أن المعرض الأول أقيم في ديسمبر 2018، بينما المعرض الثاني والثالث أقيما في فبراير ومايو 2019.

وأشارت إلى أن المعارض الثلاثة تضمنت العديد من المنتجات المصرية مثل إكسسوارات النحاس والفضة والمعادن المرصعة بالأحجار الكريمة والملابس (بيجامات، وملابس بدوية بطابع غربي، وتيشرتات قطن) ومستلزمات المنزل من فوط ومفارش وأطقم السراير وسجاد جلد، لافتة إلى أن القطن المصري من أجود أنواع القطن في العالم.

وذكرت أن مبيعات المعرض الذي أقيم في رومانيا خلال مايو 2019 تراجعت عن سابقه بنسبة 15%، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات، مشيرة إلى وجود منافسة من دول أخرى. وأوضحت أن المنتجات تميزت بالجودة والذوق.

وبسؤالها عن سبب زيادة الأسعار، قالت نائب رئيس الجانب المصري بـ”مجلس الأعمال المصري الروماني” إن ذلك يرجع إلى زيادة أسعار المواد الخام.

واستطردت قائلة: “المنتجات المصرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحظى باهتمام وإقبال كبير من الجانب الروماني إلا أن بعض المنتجات تكلفة انتاجها مرتفعة جداً وهذا لا يتناسب مع اسعار الدول المنافسة لمصر فى السوق الرومانية وهو ما يتطلب أن يكون هناك دعم لمنتجات المشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.

ولفتت فهمي إلى أنها تعتزم المشاركة في دول أخرى في شرق أوروبا، لافتة إلى أن المنتجات المصرية غير معروفة هناك.

وفي نفس السياق، أوضحت أن شركة فيدا قامت بتنظيم معرض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر ديسمبر الماضي في مدينة 6 أكتوبر، لافتة إلى أن العارضين كانوا من الشباب والمرأة.

وأضافت نائب رئيس الجانب المصري بـ”مجلس الأعمال المصري الروماني” أنها تنوي خلال الفترة المقبلة تدريب المشاركين في المعرض على كيفية التسويق فضلا عن تحسين جودة التغليف.