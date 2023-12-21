أمنية شاهين : محفظة القروض الشخصية في ميد بنك ارتفعت 79% خلال 2023‎

قالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بميد بنك، إن حجم محفظة القروض الشخصية ارتفع بنسبة 79% خلال عام 2023.

وأضافت شاهين، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقده ميد بنك اليوم، أن حجم محفظة الأصول ارتفع بنسبة 53% خلال نفس الفترة سالفة الذكر.

وأشارت إلى أن ميد بنك، عمل على تصميم برامج ادخارية متعددة خلال الفترة الماضية، مضيفة أنهم وصلوا لمستهدفاتهم فيما يخص الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي.

وأوضحت أن ميد بنك انضم لشبكة المدفوعات اللحظية IPN في الربع الأول من 2023، على الرغم من جاهزيتهم للانضمام في فترة سابقة عن ذلك.

وتابعت أن إحدى متطلبات البنك المركزي كانت ترتكز على تحويل كافة مدفوعات البطاقات الائتمانية من خلال تطبيق انستاباي، لافتة إلى ارتفاع تدفق المدفوعات من وإلى البنك منذ الانضمام لشبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2023.