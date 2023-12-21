أمنية شاهين: ارتفاع مدفوعات البطاقات الائتمانية في ميد بنك 143% خلال 2023

قالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بميد بنك، إن حجم المدفوعات عن طريق البطاقات الائتمانية ارتفع بنسبة 143% في عام 2023.

وأضافت شاهين، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقده ميد بنك اليوم، أن خطة النهوض بقطاع التجزئة بالبنك بدأت منذ عام 2021.

وتابعت أن ميد بنك عمل على تطوير سياسات الملاءة المالية للعملاء على مدار آخر 3 سنوات، وذلك من أجل الوصول لكافة شرائح المجتمع.

وذكرت أن ميد بنك يعمل على خطى متناسب لتحقيق استراتيجية البنك المركزي في الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال إتاحة الحلول الرقمية والإلكترونية بالبنك.

ولفتت إلى أنهم عملوا طوال الفترة الماضية على دراسة المنافسين في السوق من أجل تقديم خدمات مميزة ومتنوعة، تفيد جميع العملاء.