«أمنلي دوت كوم» تخطر الرقابة بتعيين قائم بالأعمال بدلا من الشرقاوي

أخطرت شركة أمنلى دوت كوم للوساطة التأمينية الهيئة العامة للرقابة المالية بتعيين قائم بالأعمال من أعضاء مجلس الإدارة بديلا عن الراحل الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقآ لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة.

وقال وائل بدران العضو المنتدب لشركة أمنلى دوت كوم للوساطة التأمينية أنه تم مخاطبة الرقابة المالية بتعيين مصطفى امين عضو مجلس ادارة بالشركة ليكون قائما بالاعمال.

انتخاب رئيس جديد وملكية القديم لورثته

ولفت بدران إلى أنه سوف يتم إنتخاب رئيس للمجلس بدلا من الدكتور أشرف الشرقاوي التي وافته المنية نهاية ديسمبر الماضي.

أوضح أن الدكتور أشرف الشرقاوي كان يمتلك 10% من هيكل ملكية أمنلي دوت كوم للوساطة التأمينية وسوف تؤول لورثته.

ومن المعروف أن هيكل ملكية أمنلي دوت كوم يتوزع بواقع 60 % لشركة Notting Hill Finance” الإستثمارية و28% لشركة “نيو ترافيل” القابضة و10% لللدكتور اشرف الشرقاوى و2% لرجل الأعمال عمر منصور عامر.

إخطار الرقابة المالية بالشكل المعدل للمجلس

وأكد العضو المنتدب لـ”امنلى دوت كوم” أنه سيتم تغيير السجل التجارى وإخطار الرقابة المالية بأعضاء مجلس الادارة بعد التعديلات التي ستطرأ عليه بعد الانتخاب.

ومن المعروف أن نشاط الوساطة في التأمين يقوم على تمثيل العميل أمام شركات التأمين، بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم او حياتهم مقابل الحصول على نسبة من القسط، كعمولة وتختلف من فرع تأمينى لأخر وفقآ لخطة كل شركة تأمين على حدى او من نوع وثيقة لاخرى بالحياة.

وأشار بدارن إلى أنه تم العمل الفعلى للشركة بدأ من الشهر الجارى وماتم خلال الفترة الماضية كان التاسيس والتخطيط لإفتتاح الشركة وإنتشارها

تكرار تجربة التحول الرقمى بالبنوك والاستفادة منها تأمينيا

ولفت الى أن عامها المالى تحدد ان يبدا فى يناير وينتهى نهاية ديسمبر.

وقال بدران إن شركته تستهدف تطوير نشاط الوساطة فى السوق المصرية وتكرار تجربة التحول الرقمى فى البنوك والإستفادة منها بقطاع التأمين. وائل بدران العضو المنتدب

وتابع أن الشركة ستقدم الخدمات التأمينية أونلاين وسوف يتم والبدء بتسويق الوثائق النمطية التى سمحت الرقابة المالية بإصدارها الكترونيا ومشاركة شركات الوساطة فى توزيعها.

وتخطط أمنلى لجلب أقساط تأمينية لصالح شركات التأمين التى تتعاقد معها بقيمة 27 مليون جنيه العام الحالى .

وتتوزع المحفظة المستهدف جلبها بواقع 16 جنيه عمليات بنشاط الممتلكات و11 مليون جنيه لصالح نشاط الحياة.