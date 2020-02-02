«أمنلى دوت كوم» ترفع قائمة تعاقداتها إلى 30 شركة تأمين

كشف وائل بدران، العضو المنتدب لشركة «أمنلى دوت كوم» للوساطة التأمينية عن ارتفاع تعاقداتها بسوق التأمين إلى 30 كيانًا مقابل 22 خلال ديسمبر الماضي. وأشار بدران إلى أن أمنلى دوت كوم تعاقدت خلال الأيام القليلة الماضية مع "مصر" لتأمينات الحياة،…

كشف وائل بدران، العضو المنتدب لشركة «أمنلى دوت كوم» للوساطة التأمينية عن ارتفاع تعاقداتها بسوق التأمين إلى 30 كيانًا مقابل 22 خلال ديسمبر الماضي.

وأشار بدران إلى أن أمنلى دوت كوم تعاقدت خلال الأيام القليلة الماضية مع “مصر” لتأمينات الحياة، والمصرية الإماراتية للحياة التكافلى، و”أروب” للحياة والممتلكات و”AIG”، وذلك لجلب أعمال لصالحها.

وأضاف أنه سيطلق الموقع الإلكترونى لشركته خلال الأشهر القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيرسل أوراق اعتماده إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية يناير الحالى.

وأوضح أن شركته تستهدف تطوير نشاط الوساطة فى السوق المصرية، وتكرار تجربة التحول الرقمى فى البنوك، والاستفادة منها بقطاع التأمين.

وأكد أنه تم التفاوض مع كل شركات التأمين التى تم التعاقد معها لوضع شعاراتها على الموقع.

ومن المعروف أن نشاط الوساطة فى التأمين يقوم على تمثيل العميل أمام الشركات الأخرى بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم، أو حياتهم مقابل الحصول على نسبة من القسط كعمولة، لافتًا إلى أنها تختلف من فرع تأمينى لآخر وفقًا لخطة كل شركة على حدة، أو من نوع وثيقة لأخرى بنشاط الحياة.

وأوضح العضو المنتدب لـ”أمنلى دوت كوم” أن شركته تخطط لجلب أقساط تأمينية لصالح الشركات التى تتعاقد معها بقيمة 27 مليون جنيه العام الحالى، موزعة بواقع 16 مليونًا عمليات بنشاط الممتلكات، و11 مليونًا لصالح «الحياة».

ولفت إلى اقتراب إجراء انتخابات بالشركة لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد خلفًا للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا الذى وافته المنية 19 ديسمبر الماضى.

وأشار إلى أنه تم إخطار الهيئة بتعيين مصطفى أمين عضو مجلس إدارة بالشركة قائمًا بالأعمال لحين عقد الانتخابات، وتغيير السجل التجارى وإبلاغها من جديد بكل ما تم اعتماده من المجلس.

يذكر أن هيكل ملكية “أمنلى دوت كوم” يتوزع بواقع 60% لشركةNotting Hill Finance الاستثمارية و28% لصالح “نيو ترافيل” القابضة، و10% لورثة الدكتور أشرف الشرقاوى، و2% لرجل الأعمال عمر منصور عامر.