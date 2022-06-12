«أمناء جامعة مصر للمعلوماتية» يعتمد المصروفات والمنح الدراسية بنسب خصم تصل إلى 45%

اعتمد مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور، المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022- 2023.

وذكرت إدارة شؤون الطلاب أنه تم إتاحة مصاريف جامعة مصر للمعلوماتية للعام الجامعي 2022- 2023 على الموقع الرسمي للجامعة www.eui.edu.eg .

وذلك للطلاب المصريين وغير المصريين ويمكن للطلاب الجدد التقدم من خلال الموقع الإلكتروني.

خصم 40% من مصروفات الهندسة والحاسب الآلي للطلاب الجدد

كما اعتمد المجلس المنح المقدمة للطلاب الجدد للعام الأكاديمي القادم 2022-2023 بنسبة خصم 40٪ لجميع الطلاب الجدد في كليتي الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، و45٪ في كليتي تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم.

بالإضافة إلى منح متدرجة معتمدة على التفوق الدراسي للطالب في شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها تصل إلى نسبة 60% للطلاب الذين يلتحقون بكليتي الهندسة أو علوم الحاسب والمعلومات، و65% لمن يلتحق بكلية تكنولوجيا الأعمال أو كلية فنون رقمية وتصميم.

المجلس يقر منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة

وأعلن مجلس الأمناء عن المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2022- 2023، وذلك امتدادا لمبادرة رئيس الجمهورية لهذا العام وبدعم من البنوك وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شاملة الانتقالات وكذلك الإقامة والمعيشة للطلاب من خارج القاهرة والجيزة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن مجلس الأمناء اعتمد أيضا منح إضافية للطلاب متحدي الإعاقة في حالة ما إذا كانت الإعاقة لا تعوق تحصيل الطالب العلمي بالكلية المنشودة.

د. ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية

كما وافق مجلس الأمناء على منح إضافية للمتفوقين رياضيا ممن حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى في البطولات على المستوى الدولي أو الإقليمي أو على مستوى الجمهورية.

وحول خطة المنح التي تقدمها الجامعة، أشار الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة، إلى أنها جاءت ضمن أهداف الجامعة الرامية لدعم الطلاب المتفوقين للدراسات التخصصية بالجامعة.

بالإضافة إلى إعداد الشباب وتأهليهم لحمل شعلة المستقبل في المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكذلك المساهمة في سد حاجة السوق المحلية المتزايد خاصة والإقليمي والعالمي عامة من المتخصصين.

البرامج الدراسية في الجامعة

كما تأتي خطة المنح تماشياً مع اتجاهات الدولة وبرامجها التنفيذية في مجالات عدة منها:

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجالات تقنية المعلومات والصناعات الذكية.

الثورة الصناعية الرابعة في مجال التصنيع.

التكنولوجيا المالية في مجال التجارة وإدارة الأعمال.

النمذجة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي والتصميم الفني للمنتجات في مجال الفنون الرقمية والتصميم.

وأضاف الشرقاوي :” وهذا يتحقق من خلال البرامج الأكاديمية التي تقدمها كليات الجامعة الأربعة: كلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم”.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وتهدف الجامعة لتقديم تعليم وبحث علمي متميز في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وتقع الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتضم مراكز للبحوث والابتكار التكنولوجي، والتدريب المتخصص في التكنولوجيات المتقدمة.

ومن المنتظر أن تضم جامعة مصر للمعلوماتية مقار للشركات العالمية والمحلية والشركات الناشئة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.