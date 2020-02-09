«أمناء برج العرب» يعيد النظر في التكلفة المالية لتركيب كاميرات المراقبة

قرر مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، إعادة النظر في المخصصات المالية التي خصصها المجلس من قبل لتغطية مصروفات وتكاليف تركيب كاميرات المراقبة على مستوى المدينة ككل.

تركيب الكاميرات كان بهدف العمل على تأمين السكان والممتلكات، والمساعدة فى رصد أى تجاوزات وسرعة التصدى لها، ومساعدة الجهات الأمنية فى هذا الصدد، وذلك بما ينعكس على الجهود المبذولة لتطوير المدينة والأرتقاء بالخدمات والتسهيلات التى يتم تقديمها للسكان والمقيمين بها.

وقال عبد الفتاح عبد الغنى، رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، إن المجلس بعد أن قرر الشروع فى إجراءات تركيب كاميرات مراقبة حديثة ومتطورة فى أحياء المدينة، قام بتخصيص مبلغ يزيد عن نحو مليونى جنيه لهذا الغرض .

التكلفة من ميزانية المجلس وسيتم الاستعانة بكاميرات المراقبة الحديثة

وأضاف لـ«المال» أن هذا المبلغ قد تم توفيره بالكامل من ميزانية المجلس، وتم الاتفاق على الاستعانة بكاميرات المراقبة الحديثة، بحيث تصل المسافة التى توفرها الكاميرا الواحدة منها للرؤية إلى 15 كلم، لافتاً إلى أن مجلس المدينة يسعى لتحويلها لمدينة إلكترونية مراقبة بالكاميرات.

وأوضح عبد الغنى أنه يجرى حالياً تعديل المخصصات المالية التى تم تخصيصها لتركيب كاميرات المراقبة بعد أو وصلت مواصفات هذه الكاميرات من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، وهو ما يتطلب زيادة المبلغ الذى تم تخصيصه من قبل بهدف تدبير وتغطية تكاليف الكاميرات المطلوبة وفقاً لهذه المواصفات .

وأشار رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، إلى أن المجلس قرر أن تكون الأولوية لبدء تركيب كاميرات المراقبة فى مناطق البنوك، لمساعدة أجهزة الأمن عند حدوث أى مشكلات أو أى أحداث طارئة.

يأتى توجه مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة لتركيب كاميرات المراقبة مع سعيه إلى تقنين وسائل الانتقال داخل المدينة وتوفير أتوبيسات جديدة على نفقة المجلس مكيفة وبها كاميرات مراقبة، ومزودة بإنترنت للركاب، وتوفر خدمة التحصيل الآلي، لتكون بمثابة طفرة بمنظومة النقل داخل المدينة.