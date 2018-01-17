أمم إفريقيا ليد الرجال تنطلق اليوم بالجابون

- مصر تواجه المغرب فى الافتتاح بحثا عن اللقب الثانى على التوالى على المصرى تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات النسخة رقم 23 من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال، والتى تقام فى العاصمة الجابونية ليبرفيل، خلال الفترة من 17 حتى 27 يناير الجارى، والمؤهلة لبطولة العالم، حيث تتأهل المنتخبات الثل

– مصر تواجه المغرب فى الافتتاح بحثا عن اللقب الثانى على التوالى

على المصرى

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات النسخة رقم 23 من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال، والتى تقام فى العاصمة الجابونية ليبرفيل، خلال الفترة من 17 حتى 27 يناير الجارى، والمؤهلة لبطولة العالم، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى فى النسخة الحالية من بطولة أفريقيا لبطولة العالم، والتى تقام العام المقبل فى كلا من ألمانيا والدنمارك.

يشارك فى النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد عشرة منتخبات تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تضم: تونس والجزائر والكاميرون والكونغو والجابون، ويلعب فى الثانية منتخبات مصر وأنجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية ونيجيريا.

واختار مروان رجب المدير الفنى لمنتخب مصر 18 لاعبا للمشاركة فى البطولة وهم : كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام وعمر الوكيل وكريم أيمن وعلي زين وإسلام حسن ومهاب حسام وأحمد الأحمر وأبو الفتوح أحمد “حماصة” وممدوح طه ويحيى خالد ومحمد سند ومحمد إبراهيم ومحمد ممدوح هاشم ومحمد رمضان “هتلر” وإبراهيم المصري ووسام سامي نوار، بينما يغيب عن صفوف الفراعنة، يحيى الدرع المحترف فى ريبى آيسبرج الدنماركى للإصابة.

ويحمل منتخب مصر لقب النسخة السابقة من البطولة، والتى أقيمت بالقاهرة عام 2016، عندما توج باللقب السادس فى تاريخه بعد تغلبه فى المباراة النهائية على المنتخب التونسى 21-19، ويسعى منتخب مصر للحصول على اللقب السابع فى تاريخه، والثانى على التوالى بعدما توج باللقب أعوام 1991 ، 1992 ، 2000 ، 2004 ، 2008 ، 2016.

منتخب مصر الذى لم يغب عن المشاركة فى البطولة سوى فى أول نسختين من البطولة عامى 1974 ، 1976، يحتل المركز الثالث فى ترتيب أكثر منتخبات إفريقيا حصولا على بطولة إفريقيا برصيد 6 ألقاب خلف تونس التى تأتى فى الصدارة برصيد 9 ألقاب ثم الجزائر فى المركز الثانى برصيد 7 ألقاب.

الألقاب الستة التى حققها منتخب مصر تحقق ثلاثة منها داخل مصر أعوام 1991 ، 2004 ، 2016، بينما تحققت الثلاثة الأخرى خارج مصر أعوام 1992 فى كوت ديفوار ، 2000 فى الجزائر و2008 فى أنجولا

لم ينجح منتخب مصر فى الحصول على اللقب الإفريقى مرتين متتاليتين سوى مرة واحدة عامى 1991 و1992.. فهل ينجح مروان رجب ورفاقه فى الحصول على لقبهم القارى الثانى على التوالى والسابع فى تاريخ الفراعنة فى البطولة ؟!

وخاض منتخب مصر بطولة ودية فى فرنسا، حقق خلالها نتائج متواضعة، حيث منى منتخب الفراعنة بثلاث هزائم في البطولة الودية أمام الدنمارك 37-21، وفرنسا 33-23، قبل أن يقدم أداءً قويًا ويخسر 31-28 أمام النرويج في المباراة الثالثة.

وقال مروان رجب المدير الفنى للفراعنة، عقب المشاركة فى تلك البطولة: “رغم النتائج المتواضعة للمنتخب في البطولة الودية في فرنسا، إلا أننا استفدنا كثيرًا”، وأضاف المدرب الذي فاز منتخب بلاده على تونس في نهائي بطولة أفريقيا على أرضه منذ عامين: “سنسعى لتفادي السلبيات، وخاصة أننا واجهنا فرنسا بطلة العالم، والدنمارك بطلة الأوليمبياد”.

جدول مباريات مصر فى البطولة

– مصر مع المغرب الأربعاء 1/17 الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة

– مصر مع نيجيريا الخميس 1/18 الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة

– مصر مع أنجولا الأحد 1/21 الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة

– مصر مع الكونغو الديمقراطية الاثنين 1/22 الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة

