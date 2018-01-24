أمم أفريقيا لليد.. مصر تواجه الكونغو فى ربع النهائى

على المصرى يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد، مباراة قوية فى الثامنة مساءا، بتوقيت القاهره، عندما يلاقى الكونغو برازافيل، فى دور الثمانية لبطولة إفريقيا المقامة حاليا فى الجابون، والتى تختتم يوم الأحد المقبل، فى العاصمة الجابونية ليبرفيل.وحقق منتخب الفراعنة بقيادة مديره الفنى مروان رجب، أربعة



على المصرى

يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد، مباراة قوية فى الثامنة مساءا، بتوقيت القاهره، عندما يلاقى الكونغو برازافيل، فى دور الثمانية لبطولة إفريقيا المقامة حاليا فى الجابون، والتى تختتم يوم الأحد المقبل، فى العاصمة الجابونية ليبرفيل.

وحقق منتخب الفراعنة بقيادة مديره الفنى مروان رجب، أربعة انتصارات، تصدر بها المجموعة الثانية، برصيد ثمانية نقاط، حيث فاز على المغرب فى المباراة الافتتاحية 33-28، وتغلب على نيجيريا 27-22، وفاز على أنجولا 25-20، قبل أن يختتم لقاءات الدور الأول بالفوز على الكونغو الديمقراطية 36-27.

وفى بقية مواجهات الدور ربع النهائي، سيلعب منتخب تونس مع الكونجو الديمقراطية، فيما تواجه الجزائر نظيرتها أنجولا، وتصطدم المغرب بالجابون، علما بأن نسور قرطاج تصدروا المجموعة الأولى، فيما حلت الجزائر بالمركز الثاني، في المجموعة ذاتها، وجاءت المغرب ثالثةً للمجموعة الثانية.