أمم أفريقيا للسلة.. مصر تصطدم بالمغرب فى ربع النهائى

على المصرى يصطدم منتخب مصر الأول لكرة السلة، بنظيره المغربى، فى الدور ربع النهائى لكأس الأمم الأفريقية للعبة، المقامة حاليا فى تونس، وتختتم يوم السبت المقبل، ويقام اللقاء على صالة "قصر الرياضة" برادس، فى الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.ويسعى منتخب الفراعنة، بقيادة مديره الفنى عمرو أبو الخير، ل



على المصرى

يصطدم منتخب مصر الأول لكرة السلة، بنظيره المغربى، فى الدور ربع النهائى لكأس الأمم الأفريقية للعبة، المقامة حاليا فى تونس، وتختتم يوم السبت المقبل، ويقام اللقاء على صالة “قصر الرياضة” برادس، فى الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب الفراعنة، بقيادة مديره الفنى عمرو أبو الخير، للفوز باللقب، من أجل العودة لمنصة التتويج مرة أخرى، بعد تتويجه بلقبه الخامس عام 1983، وغيابه عن حصد اللقب لمدة 34 عاما.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية، بعدما حل فى المركز الثانى ضمن المجموعة الرابعة، خلف منتخب السنغال، بعدما جمع خمس نقاط، حيث حقق فوزين على موزمبيق فى الجولة الأولى، بنتيجة 75-47، وعلى جنوب أفريقيا بنتيجة 70-51، فى الجولة الثالثة، وتلقى هزيمة واحدة على يد السنغال، بنتيجة 87-52 فى الجولة الثانية.

فى المقابل، فجر المنتخب المغربى، كبرى مفاجآت البطولة، بعدما اعتلى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على المنتخب الأنجولى الرهيب، وحامل الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بالبطولة.

ويتوقع أن يشتد الصراع على اللقب، بدءا من هذا الدور، بين القوى التقليدية للعبة في القارة السمراء، مثل نيجيريا “حامل اللقب”، وأنجولا “11 لقب”، ومصر، والسنغال “5 ألقاب”، وساحل العاج “لقبين”، وتونس والمغرب “لقب وحيد”.

وفي لقاءات أخرى تقام ضمن نفس الجولة، وعلى الصالة ذاتها، ستلعب نيجيريا مع الكاميرون فى الرابعة والنصف عصرا، وتلتقى تونس صاحبة الأرض والجمهور، مع جمهورية الكونغو، فى السابعة مساء، وتواجه السنغال منتخب أنجولا، فى التاسعة والنصف مساء.