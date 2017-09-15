أمم أفريقيا للسلة.. صراع تونسي مغربي على الوصول للنهائى

نيجيريا تخشى انتفاضة السنغال فى رحلة الدفاع عن اللقبعلى المصرى تقام اليوم الجمعة، لقاءات الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية لكرة السلة، والمقامة حاليا فى تونس، وتختتم غدا السبت، وتقام لقاءاتها على صالة "قصر الرياضة" برادس، وستحل المغرب ضيفا على المنتخب التونسى صاحب الأرض والجمهور، فى

نيجيريا تخشى انتفاضة السنغال فى رحلة الدفاع عن اللقب





على المصرى

تقام اليوم الجمعة، لقاءات الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية لكرة السلة، والمقامة حاليا فى تونس، وتختتم غدا السبت، وتقام لقاءاتها على صالة “قصر الرياضة” برادس، وستحل المغرب ضيفا على المنتخب التونسى صاحب الأرض والجمهور، فى السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، فيما تلتقى نيجيريا “حامل اللقب” مع السنغال.

ووصل المنتخب المغربى للدور قبل النهائى، للمرة الأولى منذ 37 عاما، والسادسة فى تاريخه، بفوزه على منتخب مصر فى الدور ربع النهائى، بنتيجة 66-62، وكانت أخر مرة بلغ فيها أسود الأطلسى المربع الذهبي عام 1980، فى البطولة التى استضافتها المغرب، واحتلت المركز الرابع، وتوج المنتخب المغربى بلقب وحيد عام 1965.

فيما تغلبت تونس بفضل جمهورها الكبير الذى ملأ صالة “قصر الرياضة” برادس، على منتخب جمهورية الكونغو، فى دور الثمانية، بنتيجة 81-60، ويأمل نسور قرطاج، فى مواصلة طريقهم نحو النهائى، والتغلب على المغرب، من أجل حصد اللقب الثانى فى تاريخهم، بعد الفوز بنسخة 2011، التى أقيمت فى مدغشقر.

وفى المباراة الأخرى فى الدور ذاته، والتى ستقام على نفس الصالة، تلعب نيجيريا “حامل اللقب” مع منتخب السنغال، بعدما تغلب النسور الخضراء على أسود الكاميرون، فى ربع النهائى، بنتيجة 106-91ـ فيما فجر نسور التيرانجا كبرى مفاجأت البطولة، بإقصاء المنتخب الأنجولى “صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بالبطولة”، بالفوز عليه بنتيجة 66-57.

ويأمل المنتخب النيجيري في تخطي عقبة السنغال للوصول للمباراة النهائية، والتتويج باللقب للمرة الثانية علي التوالي والثانية في تاريخه، فيما يسعي أسود التيرانجا للتغلب علي النسور الخضراء، لحصد اللقب السادس في تاريخهم، وفض شراكة الوصافة مع مصر برصيد خمسة ألقاب لكلا منهما، خلف أنجولا المتصدرة بـ11 لقبا.