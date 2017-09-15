أمم أفريقيا للسلة.. تونس تضرب موعدا ناريا مع نيجيريا في النهائي

علي المصري:ضرب منتخب تونس موعدا ناريا مع منتخب نيجيريا "حامل اللقب"، في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة، المقامة حاليا في تونس، والتي تختتم اليوم السبت، على صالة "قصر الرياضة" برادس.وأقصي المنتخب التونسي، نظيره المغربي، من البطولة، بعدما فاز عليه بنتيجة 60_52، في ديربي شمال أفريقيا، م

علي المصري:

ضرب منتخب تونس موعدا ناريا مع منتخب نيجيريا “حامل اللقب”، في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة، المقامة حاليا في تونس، والتي تختتم اليوم السبت، على صالة “قصر الرياضة” برادس.

وأقصي المنتخب التونسي، نظيره المغربي، من البطولة، بعدما فاز عليه بنتيجة 60_52، في ديربي شمال أفريقيا، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور، وفاز نسور قرطاج بالفترتين الأولى والرابعة بنتيجة 18_9، و13_8، فيما حسم أسود الأطلسي الفترة الثانية لصالحهم بنتيجة 18_12، وتعادلا في الفترة الثالثة بنتيجة 17_17 .

وفي مباراة نصف النهائي الآخر، التي أقيمت علي نفس الصالة، تغلب منتخب نيجيريا “حامل اللقب” علي نظيره السنغالي، بنتيجة 76_71، وسيطر منتخب أنجولا علي اللقاء من بدايته، وفاز بالفترات الثلاثة الأولى بنتيجة 15_12، و19_17، و18_16، فيما أستفاق منتخب السنغال متأخرا، وفاز بالفترة الرابعة المثيرة بنتيجة 26_24.