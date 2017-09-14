أمم أفريقيا للسلة.. تأهل تونس والسنغال ونيجيريا والمغرب لقبل النهائى

على المصرى تأهلت منتخبات تونس والسنغال ونيجيريا والمغرب، للدور قبل النهائى، لكأس الأمم الأفريقية لكرة السلة، المقامة حاليا فى تونس، وتختتم يوم السبت المقبل، وتقام لقاءاتها على صالة "قصر الرياضة" برادس، فيما ودعت مصر دور الثمانية بالخسارة أمام أسود الأطلسى.وأفتتحت لقاءات ربع النهائى، بخسارة



على المصرى

تأهلت منتخبات تونس والسنغال ونيجيريا والمغرب، للدور قبل النهائى، لكأس الأمم الأفريقية لكرة السلة، المقامة حاليا فى تونس، وتختتم يوم السبت المقبل، وتقام لقاءاتها على صالة “قصر الرياضة” برادس، فيما ودعت مصر دور الثمانية بالخسارة أمام أسود الأطلسى.

وأفتتحت لقاءات ربع النهائى، بخسارة مصر من المغرب بنتيجة 66-62، تقاسم المنتخبين الفوز بالفترات الأربعة للقاء، حيث فاز الفراعنة، بالأول والثالث بنتيجة 16-13، و18-16، فيما تغلب أسود الأطلسى، بالثانى والرابع بنتيجة 22-16، و15-12، لتفوز المغرب بنتيجة 66-62.

وواصل منتخب نيجيريا حملة الدفاع عن لقبه، بالفوز على نظيره الكاميرونى بنتيجة 106-91، وحقق النسور الخضراء، الفوز فى بثلاثة فترات “الأولى 25-18، والثانية 27-25، والرابعة 31-21″، فيما أكتفى منتخب الأسود بالفوز بالفترة الثالثة بنتيجة 27-23.

وفازت تونس على جمهورية الكونغو، فى اللقاء الثالث بالدور ربع النهائى، بنتيجة 81-60، وأنتهت الفترة الأولى بالتعادل 18-18، فيما فاز نسور قرطاج بالفترتين الثانية والثالثة والرابعة بنتيجة 17-15، و27-12، و19-15.

وفى المباراة الختامية، لدور الثمانية، فجر منتخب السنغال مفاجأة كبرى بتغلبه على منتخب أنجولا “صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بالبطولة”، بنتيجة 66-57، وفاز أسود التيرانجا بالفترة الأولى والثالثة والرابعة، بنتيجة 19-16، و17-8، و15-12، فيما لم يقدم الأنجوليين مستواهم المعروف، وأكتفوا بالتغلب بالفترة الثانية بنتيجة 21-15.