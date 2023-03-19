أمل عبد الحميد لـ«المال»: «كارت أحمر» يذاع عبر راديو 9090 في «رمضان»

كشفت المنتجة الإذاعية أمل عبد الحميد لـ”المال” ، أنها انتهت من تسجيل 15 حلقة من المسلسل الإذاعي ” كارت أحمر” الذي يذاع في شهر رمضان يوميا ابتداء من 23 مارس الجاري على أقصى تقدير عبر راديو 90 90 .

وأضافت أن المسلسل سيتم استكمال تسجيل باقي حلقاته بحضور أبطاله بيومي فؤاد ورنا رئيس وعمرو وهبة ، ابتداء من خامس أيام شهر رمضان الكريم .

ولفتت عبد الحميد إلى أن مسلسل كارت أحمر سيذاع في أوقات مختلفة بالشهر الكريم ، بحيث يتسنى للمستمع متابعته قبل الإفطار وكذلك في موعد آخر ويختار المناسب له فيهما ، متمنية أن يحظى باعجاب مستمعي الراديو بشهر رمضان ، حيث يناقش قضية اجتماعية في إطار كوميدي خفيف .