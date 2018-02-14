أمل رزق: أقوم بشخصية دكتورة نفسية في مسلسل فرصة أخيرة

أحمد حمديقالت النجمة أمل رزق إنها تقوم بتصوير مشاهدها في مسلسل للحب فرصة أخيرة الأيام الحالية مع النجمة داليا البحيري ليتم عرضه الفترة القادمة على شاشة أون.وأضافت في تصريحات خاصة للمال أنها تجسد في المسلسل شخصية دكتورة أمينة وهي دكتورة سيكوباتية نفسية، وتدور بينها وبين داليا البحيري العديد من ال

أحمد حمدي

قالت النجمة أمل رزق إنها تقوم بتصوير مشاهدها في مسلسل للحب فرصة أخيرة الأيام الحالية مع النجمة داليا البحيري ليتم عرضه الفترة القادمة على شاشة أون.

وأضافت في تصريحات خاصة للمال أنها تجسد في المسلسل شخصية دكتورة أمينة وهي دكتورة سيكوباتية نفسية، وتدور بينها وبين داليا البحيري العديد من المواقف في أحداث المسلسل.

وتابعت أنها تستشعر أنها كانت غير محظوظة الفترة السابقة بعرض أي مسلسل تشارك فيه سواء ليلة أو للحب فرصة أخيرة في موسم رمضان، لافتة إلى أنه عرض عليها المشاركة في بطولة مسلسل في رمضان اليومين الماضيين مع إحدى النجوم لكنها رفضته بسبب عدم إضافة الدور أي قيمة لمسيرتها الفنية.