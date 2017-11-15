أملاك تستهدف رفع محفظة التمويل العقارى إلى 675 مليون جنيه

❏ إستراتيجية توسعية من 3 محاور.. أبرزها تنويع المنتجات وتطوير آليات العمل ❏ زيادة المحفظة 225 مليونا خلال العام المقبل ❏ الدخول ضمن مبادرة «المركزى» أواخر الربع الأول من 2018 ❏ 125 مليونا رأسمال الشركة.. ولانية لزيادته حاليا ❏ ارتفاع…

❏ إستراتيجية توسعية من 3 محاور.. أبرزها تنويع المنتجات وتطوير آليات العمل

❏ زيادة المحفظة 225 مليونا خلال العام المقبل

❏ الدخول ضمن مبادرة «المركزى» أواخر الربع الأول من 2018

❏ 125 مليونا رأسمال الشركة.. ولانية لزيادته حاليا

❏ ارتفاع الفائدة أكبر التحديات.. ولابد من سرعة تطبيق السجل العينى

رضوى عبد الرازق

كشف حاتم عامر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «أملاك للتمويل – مصر» عن تبنى إستراتيجة توسعية، وخطة خمسية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تهدف من خلالها الشركة إلى زيادة قاعدة العملاء وتنويع محفظتها العقارية، وإدخال منتجات جديدة ومبتكرة والقفز بمعدلات الربحية، بالإضافة إلى تأهيل الموظفين والكوادر والعمل نحو رفع قدراتهم بصورة دورية، بما يتناسب مع متطلبات السوق والاستعانة بموظفين جدد، وفقا لحجم التوسعات مع تطوير الآليات وأنظمة العمل، لتصبح على أعلى مستوى، بما يتواكب مع المتغيرات السريعة، خاصة فى ظل اتساع قاعدة المنافسة بين الشركات العاملة فى القطاع، وتوقعات زيادة عددها مع الطفرة التى شهدها نشاط التمويل العقارى فى الآونة الأخيرة، وتعديلات القانون ومبادرة البنك المركزى التى أسهمت فى دفع القطاع.

وأشار فى ندوة لـ «المال» إلى أن شركته تسعى إلى زيادة حجم محفظتها خلال 2018 بحوالى 225 مليون جنيه، ليصل إجمالى محفظة التمويل العقارى إلى 675 مليونا، والتى تبلغ محفظتها الحالية 450 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق طفرة فى الأداء ومعدلات الربحية، وحققت خلال العام الماضى صافى أرباح 32 مليون جنيه، بما يعكس تطور الأداء ونجاح الآليات المنتهجة من الشركة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابى لاستقرار الأوضاع السياسية، والاقتصادية، و تغير ثقافة العملاء تجاه التمويل العقارى.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم الدخول والمشاركة ضمن مبادرة البنك المركزى، لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تبدأ من 5 – %7 لمحدودى الدخل، ومن 8 إلى %10.5 لمتوسطى الدخل، والتى تم السماح لشركات التمويل العقارى بالعمل بها والدخول ضمنها، عبر الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى وبشروط البنك المركزى، مشيرا إلى أن الشركة بدأت فى مرحلة التفاوضات والاجراءات حاليا، ومن المتوقع البدء فى تفعيل العمل ضمن المبادرة آخر الربع الأول من 2018.

وأضاف أن الشركة تتوقع توفير تمويل بقيمة 60 مليون جنيه، ضمن المبادرة خلال العام الأول على أن تتم زياداتها فى المراحل المقبلة، مع التوسعات المستهدفة والآليات التى سيتم انتهاجها لتوسعة قاعدة العملاء.

وأوضح أن السماح لشركات التمويل العقارى بالعمل ضمن المبادرة، وعدم اقتصارها على البنوك يخلق مناخا تنافسيا بين الطرفين ينعكس إيجابيا على محدودى ومتوسطى الدخل وتلبية احتياجات، أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، لافتا إلى أن المبادرة حققت المزيد من الإيجابيات خلال السنوات الأخيرة، أبرزها توفير وحدات سكنية لشرائح محدودى ومتوسطى الدخل، والتى تمثل الغالبية العظمى من راغبى الحصول على وحدات بالسوق المصرية، بفائدة مناسبة كما أن الإجراءات التى قام بها «المركزى» فى الآونة الأخيرة من جهة رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح عبر المبادرة أسهم فى تلبية احتياجات شرائح أكبر ومواجهة تحديات الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الوحدات السكنية.

وتقسم شرائح الفائدة حسب تعديلات «المركزى» الأخيرة إلى 4 شرائح، الأولى : بفائدة %5 على ألا يزيد دخل الأسرة عن 2100 جنيه، و الثانية : %7 على ألا يزيد دخل الأسرة عن 4750جنيها، والثالثة : %8 على ألا يزيد دخل الأسرة عن 14 ألف جنيه، و بحد أقصى 700 ألف جنيه للوحدة، والرابعة : %10.5 على ألا يزيد دخل الأسرة عن 20 ألف جنيه، وتتراوح أسعار الوحدة بين 700 – 950 ألف جنيه .

وأوضح «عامر» أن الشركة تقوم حاليا بتطوير الأنظمة الخاصة بها، وتعتزم الاستعانة بعدد أكبر من الموظفين، لما يتناسب مع حجم النشاط المتوقع عقب الدخول ضمن مبادرة «المركزى» و من المقرر افتتاح فرع إضافى لتلبية التوسعات المتوقعة،لافتا إلى أن الشركة قد تتجه لافتتاح أفرع إضافية مع توسع النشاط.

وأكد أن الشركة تعتمد بصورة رئيسية على الاستعانة بالكوادر الشابة، والتى تمثل الغالبية العظمى من موظفيها بالإضافة إلى المزج بينها مع الخبرات لتحقيق التوازن ودفع الأداء.

وأشار إلى أن الشركة تتفاوض حاليا مع عدد من شركات التطوير العقارى، لتوفير تمويلات للعملاء الراغبين، وتسعى الشركة إلى تنويع المشروعات من حيث المساحات والمناطق وغيرها، وتقع المشروعات فى العديد من المناطق، منها القاهرة الجديدة والشيخ زايد ومحافظة الإسكندرية، و تسعى الشركة خلال العام المقبل، لتمويل وحدات فى مشروعات بمختلف المحافظات، خاصة مع الدخول ضمن مبادرة «المركزى»

وقال إنه مع تشابه المنتجات المقدمة من شركات التمويل العقارى والضوابط المحددة، فإن الشركات تسعى دائما إلى تطوير آلياتها فى الخدمات المقدمة إلى العملاء وتيسير الإجراءات والإسراع من الدورة المستندية، وذلك لدعم التنافس، مشيرا إلى أن الدورة المستندية بالشركة لاتتخطى الـ 7 أو 10 أيام حال اكتمال المستندات والأوراق المطلوبة، للتيسير على العملاء وسرعة حصولهم على التمويل المطلوب.

ولفت إلى أن الشركة حرصت على تنويع آلياتها التسويقية للوصول إلى أكبر قدر من العملاء ويتم الاعتماد حاليا بصورة رئيسية على التسويق الإلكترونى والـ «أون لاين».

وأضاف أن القطاع شهد تحديات منذ نهاية العام الماضى، أهمها رفع سعر الفائدة على الإقراض لعدة مرات متتالية، مما أثر على معدلات الإقبال على التمويل العقارى لفترة زمنية إلا أن الأوضاع بدأت فى الاستقرار، واستطاعت السوق المصرية امتصاص تلك التحديات والتغيرات، مشيراً إلى أن الفائدة على التمويل العقارى بالشركة حوالى %23 متناقصة.

وقال إن مشكلة ارتفاع الفائدة على التمويل العقارى تعد التحدى الأبرز أمام توسع النشاط، مشيرا إلى أنه تم التغلب عليه نسبيا مع مبادرة «المركزى» فى عدد محدود من الوحدات والعملاء، كما أن هناك تحديات مزمنة منها مشكلة صعوبة التسجيل، والإجراءات الطويلة لتحقيق ذلك، لافتا إلى أهمية سرعة تطبيق منظومة السجل العينى لتلافى ذلك التحدى.

وأشار إلى أن تعديلات قانون التمويل العقارى، والسماح بمنتجات الإيجارة المنتهية بالتملك والتمويل الإسلامى سيوسع نشاط الشركة، خاصة مع تخصصها فى ذلك المنتج عبر الشركة الأم بالإمارات، وتعتزم الشركة التوسع فى ذلك المنتج خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن رأسمال الشركة الحالى 125 مليون جنيه، وأنه لا توجد نية فى الأجل القريب لرفعه.



وأوضح أن الشركة احتفلت منذ أيام بمرور 10 سنوات، على بدء نشاطها فى السوق المصرية، و التى كانت تعمل فى التمويل والاستثمار العقارى، وتم فصل نشاط الاستثمار العقارى، عن الشركة لتصبح متخصصة فقط فى التمويل العقارى، فى إطار رغبتها فى التوسع فى ذلك النشاط، ورؤيتها لحاجة السوق إليه حاليا.

وأشار إلى أن الشركة لاتفكر حاليا فى الدخول فى أنشطة أخرى، ومنها التأجير التمويلى.