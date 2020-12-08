«أملاك» تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات العقارية خلال أكتوبر (جراف)

احتلت شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري على النصيب الأكبر من التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري خلال أكتوبر الماضي، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من شركة أملاك 77.9 مليون جنيه بنسبة 27.7% من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال الشهر المذكور ، والذي بلغ حوالي 281.3 مليون جنيه.

وأشار أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ شركة التيسير للتمويل العقاري على 19.9% من التمويلات العقارية الممنوحة خلال الفترة الحالية وذلك يوم تمويلات سجل حوالي 55.9 مليون جنيه.

وأكدت الرقابة المالية أن تمويل للتمويل العقاري جاءت في المرتبة الثالثة بحجم تمويلات سجل حوالي 45.9 مليون جنيه.

وسجلت التمويلات العقارية الممنوحة من شركة العربي والأفريقي قيمة 38.3 مليون جنيه تحت بها المرتبة الرابعة.

وجاءت شركة التعمير للتمويل العقاري في المرتبة الخامسة بحجم تمويلات بلغ حوالي 17.1 مليون جنيه خلال الشهر المذكور في حين بلغ حجم تمويلات شركة الأهلى المتحد للتمويل بقيمة 15.1 مليون جنيه.