أمطار غزيزة في مطروح والمحافظ: مستعدون للمواجهة

معتز محمودتضرب مناطق متعددة بمحافظة مطروح أمطارا غزيرة منذ صباح اليوم الأربعاء يصاحبها ورياح شديدة بالإضافة الى موجة من الطقس البارد وغير المستقر.وأكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح أن المحافظ مستعدة تماما بكافة أجهزتها للتعامل مع الأمطار سواء على الطرق الدولية أو الشوارع الداخلية .وأضاف أبو

معتز محمود

تضرب مناطق متعددة بمحافظة مطروح أمطارا غزيرة منذ صباح اليوم الأربعاء يصاحبها ورياح شديدة بالإضافة الى موجة من الطقس البارد وغير المستقر.

وأكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح أن المحافظ مستعدة تماما بكافة أجهزتها للتعامل مع الأمطار سواء على الطرق الدولية أو الشوارع الداخلية .

وأضاف أبوزيد أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى وتجهيز المعدات والسيارات بمدن المحافظة الثمانية بالتنسيق وشركة مياة الشرب والصرف الصحى والأجهزة المعنية، مؤكداً انه لن يسمح بوجود أى تجمعات للمياه باى منطقة داخل المدن أو على الطرق السريعة لمنع وقوع اى حوادث بالطرق

كما وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة والتواصل المستمر مع غرف العمليات بمراكز المدن الثمانية والأجهزة المعنية لتلقى اى بلاغات فورية عن اى تجمعات لمياه الامطار مع التأكيد علي تطهير مجاري السيول بالطرق السريعة والمدن و رفع التقارير اللازمة عن حالة الطقس والحالة الجوية

وأشار إلى أنه تم وضع خطة شاملة، لتفادي خطر السيول وما يترتب عليها من آثار، على مستوي جميع المدن

وأضاف أنه تم تحديد 73 منطقة، بنطاق المحافظة المحتمل وقوع السيول بها ” منها 19 موقع بمدينة السلوم وبطريق مطروح السلوم – و2 بمنطقة سيوة- و52 بمدينة مرسى مطروح وبطريق مطروح اسكندرية” لأماكن تجمع الأمطار بالمدن والطرق السريعة، للتعامل معها فور سقوط وتجمع مياه الأمطار والتنسيق المباشر مع إدارة المرور المركزى وتأمين الطرق استعدادا لمواجهه السيول مع إنشاء مخرات لمياه الأمطار لتصب فى البحر، كما تم تطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطارا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول، مثل السلوم وبراني، والعلمين، و سيدى عبد الرحمن.

وأشار أبو زيد إلى أنه لم تحدث أى مشاكل بالمحافظة فى التعامل مع مياه الامطار خلال العامين الماضيين حيث يتم التعامل الفورى مع الأمطار فور سقوطه.

وأضاف أنه تم دعم المحافظة ايضا بأحدث سيارة مجهزة لنزح وسحب مياه الامطار المتراكمة و السيول بطاقة سحب 1350 م3 فى الساعة وبتكلفة 6,544 مليون جنيه, كأحدث معدة على مستوى محافظات الجمهورية للإستعانة بها فى مواجهة اى طوارئ خاصة وانها لها القدرة على طرد المياه لمسافة 600 م ،ومزودة بخرطوم سحب قطر 12 بوصة مع وجود مصفاة لمنع سحب الأجسام الصلبة ، كما أنها مزودة بونش لرفع وتحميل طلمبات السحب وبمولد كهرباء لإنارة المناطق البعيدة عن الكهرباء وسحب تجمع المياه منها ليلًا .

