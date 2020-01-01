«أمطار غزيرة ورعدية».. الأرصاد تحذر من الطقس حتى السبت وتناشد اتخاذ التدابير

تمتد الأمطار على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة،

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الخميس 2 يناير وحتى السبت 4 يناير.

وأشارت الهيئة إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

ووفقا لصفحة هيئة الأرصاد الجوية المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تمتد الأمطار على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 – 5 درجات مئوية والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا.

وأضافت الصفحة أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وتودي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وعلى القاهرة الكبرى .

ومن المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة كما تنشط الرياح، مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والفرصة مهيأه لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحري العظمى 14 / 15 و الصغرى 9/8

السواحل الشمالية العظمى 14 /15 والصغرى 9/10

شمال الصعيد 14/15 والصغرى 5/6

جنوب الصعيد 16/18 والصغرى 8/7

جنوب سيناء 17/ 19 والصغرى 12 /14

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .