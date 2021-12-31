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أمطار غزيرة على القاهرة.. والمحافظ يتفقد عمليات شفط المياه ويناشد المواطنين عدم الخروج من المنازل

وتشهد المدن طقسًا غير مستقر على مدار اليوم
عصام عميرة 2:00 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 2:00 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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ناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين عدم النزول إلا للضرورة لتتمكن الأجهزة التنفيذية من مباشرة أعمالها فى رفع تراكمات المياه. وذكرت المحافظة، في بيان، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة متواجد ميدانيًّا لتفقُّد جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وأحياء القاهرة وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين عدم النزول إلا للضرورة لتتمكن الأجهزة التنفيذية من مباشرة أعمالها فى رفع تراكمات المياه .

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وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًّا للتعامل مع الأمطار طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كل أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على جميع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى تردُ من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

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كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمُعدات وفِرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة

وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفِرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

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وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة؛ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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