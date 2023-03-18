أمطار غزيرة تفاجئ طقس الإسكندرية (صور)

أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد، تابع الأستاذ محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم رفع تراكمات مياه الأمطار من طريق الكافورى وأمام قرية الجراري وقرية الجزائر، والمرور على تمركزات سيارات الصرف الصحي أسفل كوبري العامرية ومدخل الناصرية.

وقام اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالمتابعة الميدانية لأعمال شفط ورفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع والمناطق الحرجة بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

كما تابع الأستاذ السيد موسى رئيس حي العامرية أول أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع مخزن الزيت والوكالة، والخاصة الملكية، وشارع قرية الأطفال وشارع البنك.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمتابعة تداعيات موجة الطقس السيىء، وأعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وتابعت الأستاذة هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى تداعيات موجة الطقس السىء والانتشار الميدانى والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وتم التعامل الفوري مع عدد من النقاط التى شهدت تجمعات بنطاق الحي.

علي الصعيد ذاته، أوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

واعلنت محافظة الإسكندرية عن أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية وهي “غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول”.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.