أمطار على الإسكندرية دون تأثر الحركة المرورية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتأهب المستمر في جميع القطاعات الخدمية والحيوية والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تأثر المحافظة بموجة من الطقس السيئ، إذ من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة 60%.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتعاون مع شركة الصرف الصحي رفع حالة التأهب ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



وشهدت مدينة الإسكندرية حتى الآن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة دون تأثر نهائي للحركة المرورية.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية، بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع؛ لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على سلامتهم.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب، وإدارة المرور والحماية المدنية.