أمطار رعدية ونشاط للرياح.. تعرف على حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعًا لحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من يوم الأربعاء 3 فبراير وحتى الجمعة 5 فبراير 2021، حرصًا منها على اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن تلك الظواهر الجوية.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس، التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال تلك الفترة وهي كالآتي:

يوم الأربعاء

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، استمرار في ارتفاع درحات الحرارة علي معظم الأنحاء، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح على أن تمتد إلى الاسكندرية فى المساء).

كما تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، قد تصل لحد السيول علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس (شلاتين، مرسي علم، القصير، الغردقة، رأس غارب، الزعفرانة، الطور، السويس، شرم الشيخ وسانت كاترين).

حالة الطقس الخميس

يشهد الخميس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات على معظم الأنحاء، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة (شلاتين، مرسي علم، القصير، الغردقة، رأس غارب، الزعفرانة، الطور، السويس، شرم الشيخ وسانت كاترين).

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا علي بعض المناطق من السواحل الشمالية ( مطروح، الاسكندرية، دمياط، بورسعيد، العريش)، والوجه البحري ( البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية).

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار علي مدن القناة ( الاسماعيلية، السويس)، وعلي جنوب البلاد ( الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا والأقصر).

حالة الطقس يوم الجمعة

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس (شلاتين، مرسي علم، القصير، الغردقة، رأس غارب، الزعفرانة، نخل، السويس، شرم الشيخ ورأس سدر).

سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية (رفح، الاسكندرية، دمياط، بورسعيد، العريش)، والوجه البحري ( البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية).

كما تسقط أمطار على مدن القناة ( الاسماعيلية، السويس)، وعلي جنوب البلاد ( الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا والأقصر)، مع نشاط للرياح علي أغلب الأنحاء.