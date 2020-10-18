أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 6 أيام مقبلة

من المنتظر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء المقبل

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 أكتوبر وحتى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الحالي، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ورصدت “المال” في هذا التقرير، تفاصيل الأحوال الجوية خلال الفترة المذكورة أعلاه، حيث توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة على مناطق (السلوم، وسيوة، ومطروح والضبعة)، وتكون خفيفة على الإسكندرية، وذلك خلال يوم الثلاثاء.

طقس يوم الأربعاء

فيما يشهد يوم الأربعاء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم، وسيوة، ومطروح، والضبعة والإسكندرية) ومناطق من الوجه البحري، وتضم البحيرة وكفر الشيخ وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

طقس الخميس

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الفترة من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل، سوف تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم، وسيوة، ومطروح والضبعة، والإسكندرية، ورشيد ودمياط) ومناطق من الوجه البحري (البحيرة، وكفر الشيخ والدقهلية، والغربية، والشرقية، ومدن القناة ( بورسعيد، الإسماعيلية والسويس).

أما السواحل الشرقية للبلاد فمن المتوقع سقوط أمطار قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم وبني سويف والمنيا).

أمطار وسيول

ونوهت الهيئة إلى أن هذه الأجواء يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)

وعن طقس القاهرة الكبرى، أكدت الهيئة أنه من المنتظر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء المقبل.

واعتباراً من يوم الخميس وحتى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات.

درجات الحرارة

وتتراوح متوسط درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري ما بين 25 إلي 28 درجة للعظمي و 19 إلي 20 للصغري، أما السواحل الشمالية فتتراوح مابين 23 إلي 28 للعظمي، و 19 إلي 20 للصغري. درجات الحرارة اليوم

فيما تشهد جنوب سيناء درجات حرارة تتراوح من 31 إلى 33 درجة عظمى، و 23 إلي 24 للصغري، بينما شمال الصعيد من 28 إلى 33 للعظمى، و 19 إلى 20 للصغرى، وعلي جنوب الصعيد فالعظمي 30 إلي 37 ، أما الصغري 23 إلي 25 درجة.