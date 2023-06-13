أمطار رعدية تضرب الإسكندرية والصرف الصحي تواصل جهودها لانتظام حركة المرور

شهدت عدة مناطق في مدينة الإسكندرية منذ صباح اليوم سقوط أمطار بسيطة إلى متوسطة، ولم تؤثر بشكل كبير على حركة السير في بعض المناطق والشوارع الرئيسية .

فيما تحركت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عبر بعض معداتها والعاملين فيها للمساعدة فى رفع تجمعات لبعض المياه فى بعض المناطق .

وخلال جولة لـ “المال” فى بعض المناطق تم رصد بعض التجمعات وتراكمات المياه فى بعض الشوارع ، خاصة شارع المكس بجوار ميناء الإسكندرية، ولكن بصورة لم تنعكس بشكل كبير على الحالة المرورية .

كما رصدت ” المال ” فتح شنايش الأمطار فى مشروع تصريف الأمطار الذى تم تنفيذه فى منطقة وادى القمر .

وشاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في أعمال تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المرور ومراجعة أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي في نطاق محيط المدارس التي بها مقار لجان إمتحانات الثانوية العامة بمختلف مناطق الإسكندرية.

وأوضح نافع أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة استعداداً للمشاركة في تأمين عمل لجان الثانوية العامة وفقا لخطة قطاع التشغيل والصيانة بالتعاون مع قطاع التأمين الفني لإجراء تطهير إضافي والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحى الخاصة بالمدارس.

وأشار إلى تجهيز فرق طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة أو سدد صرف صحي أو بلاغ في نطاق أي مدرسة علي مدار فترة الامتحانات.

وشدد على مديري عموم التشغيل والصيانة بمختلف المناطق بالمرور الدوري علي المدارس التي سيتم عقد الامتحانات بها للتأكد من عدم وجود أي مشكلة في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بدأت أمس الاثنين 12 يونيو.