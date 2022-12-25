أمطار تضرب الإسكندرية وشركة الصرف الصحي تسعى للسيطرة على تجمعات المياه

تشهد مدينة الإسكندرية هطول الأمطار فى بعض المناطق والأحياء المتفرقة بصورة تتفاوت شدتها من بسيطة إلى متوسطة فى بعض الأحيان، فى ظل استعدادات شركة الصرف الصحى .

وأدت هذه الموجة من التقلبات الجوية واستمرار هطول الأمطار إلى وجود تجمعات للمياه فى الشوارع الهامة والرئيسية فى بعض المناطق .

وقامت ” المال ” بجولة فى عدد من الشوارع الرئيسية ببعض المناطق ورصدت وجود تجمعات كبيرة للمياه ، خاصة فى بعض مناطق غرب الإسكندرية.

ورصدت جولة ” المال ” وجود تجمعات كبيرة للمياة بمنطقة الرديان بالقرب من ترعة النوبارية وهويس المالح لميناء الإسكندرية .. وبعض لتجمعات أمطار فى شارع المكس وبجوار منطقة الغازات البترولية .

وكشفت مصادر فى شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أن هناك توجيه من رئيس الشركة بأن تكون الأولوية لرفع تجمعات مياه الأمطار من أمام المدارس والمستشفيات .

وأضافت المصادر أن رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء محمود نافع تفقد أعمال رفع تجمعات المياه التي شملت ميدان الجندي المجهول بالمنشية وأمام الموقف الجديد فى محرم بيك وأمام مستشفى الجمهورية على محور المحمودية .

وتنتشر العديد من سيارات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى عدة مناطق لحاولة احتواء تداعيات تساقط الأمطار وتجمعات المياه فى بعض المناطق .

جدير بالذكر أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات وفرق الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة الجوية.

وتستقبل الشركة البلاغات المقدمة عن أي تجمعات ناتجة عن مياه أمطار من المواطنين على رقم الخط الساخن 175.