أمطار إلى حد السيول بالإسكندرية في أول أيام نوة المكنسة

تشهد محافظة الإسكندرية الآن هطول أمطار غزيرة، بعدد متفرق من مناطقها، وكَثُرت في مناطق وسط المدينة لحد السيول، وتوقفت خلالها حركة المارة بشكل كامل، تفادياً لحوادث الأمطار، التي طالما تشهدها المحافظة بالسنوات السابقة.

وكانت محافظة الإسكندرية استعدت خلال الأيام الماضية لنوة المكنسة التي تأخرت امطارها في الهطول لأربعة أيام، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وتابع خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، مع رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شركة الصرف الصحى حالة الشوارع، وجميع المناطق الساخنة، والتأكد من عدم وجود تراكمات لمياه الأمطار، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، مع التواجد الدائم لسيارات شفط المياه والبدالات، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.