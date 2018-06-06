أمريكي يحصل على المركز الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

وكالات:اختتمت فعاليات الدورة 22 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مساء الثلاثاء، بمشاركة 104 دول وجاليات إسلامية، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي. وشهد «آل مكتوم» حفل ختام الفعاليات وتوزيع الجوائز، الذي أقيم في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، حيث تم تكريم شخصية

وكالات:

اختتمت فعاليات الدورة 22 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مساء الثلاثاء، بمشاركة 104 دول وجاليات إسلامية، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي.

وشهد «آل مكتوم» حفل ختام الفعاليات وتوزيع الجوائز، الذي أقيم في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، حيث تم تكريم شخصية العام الإسلامية والفائزين بالمراكز العشرة الأولى، والمتسابقين المشاركين في المسابقة الدولية لجائزة دبي الدولية للقران الكريم.

وكرم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد الفائزين في المسابقة الدولية بالمراكز العشرة الاولى وهم كل من: الأول أحمد برهان محمد، الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني مكرر حمزة البشير سالم حرشه من ليبيا، الثاني مكرر محمد بن عبدالقادر معرف من تونس، الرابع أحمد حركات من الجزائر، الخامس ابراهيم بن عبدالله بن عبدالكريم السعوي من السعودية، السادس عمر درامي من مالي، السابع مكرر خالد عبدالناصر موالين أحمد من المملكة المتحدة، السابع مكرر عبداللطيف عبدالمجيد عبداللطيف بستكي من البحرين، التاسع ناصر نهاد ابراهيم ذيب من الأردن، العاشر مكرر حسن جبريل عمر من النيجر والعاشر مكرر جوهر عبدالله محمد من إثيوبيا.

وأعرب الفائز بالمركز الأول للمسابقة، أحمد برهان محمد، عن سعادته بحصوله على المركز الأول لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وسط منافسة 104 مشاركين من مختلف البلاد، موضحا أن المنافسة كانت قوية بين المتسابقين نتيجة لتقارب مستويات الجميع.

وقال إن «الفوز بالمركز الأول أعطاني دفعة كبيرة كي استمر في دراسة علوم الشريعة والفقه، وأن أكون خير سفير للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه صومالي الأصل وحاصل على الجنسية الأمريكية وشارك في المسابقة باسم الولايات المتحدة الأمريكية.