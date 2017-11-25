أمريكية تمنح متسولا 325 ألف دولار لشهامته

خالد بدر الدين:تلقى متشرد أمريكى (بلا مأوى) أنفق آخر 20 دولارا كانت معه لمساعدة سيدة من ولاية نيوجيرسي توقفت سيارتها لنفاد البنزين أكثر من 325 ألف دولار من المساعدات الخيرية بعد أن بدأت حملة لجمع الأموال له لمكافأته على كرمه.وذكرت وكالة رويترز أن كيت ماكلور (27 عاما) قد دشنت صفحة على موقع "ج

خالد بدر الدين:

تلقى متشرد أمريكى (بلا مأوى) أنفق آخر 20 دولارا كانت معه لمساعدة سيدة من ولاية نيوجيرسي توقفت سيارتها لنفاد البنزين أكثر من 325 ألف دولار من المساعدات الخيرية بعد أن بدأت حملة لجمع الأموال له لمكافأته على كرمه.

وذكرت وكالة رويترز أن كيت ماكلور (27 عاما) قد دشنت صفحة على موقع “جو فاند مي دوت كوم” التى تعنى “تعالى مولنى” حيث جمعت 325 ألف و420 دولارا لرجل يدعى جون بوبيت؛ لأنه اشترى لها علبة بنزين بآخر 20 دولارا كانت معه.

وقالت ماكلور على موقع “جو فاند مي” إنها كانت تقود سيارتها في طريق بين ولايتين خلال ليلة الشهر الماضي، عندما نفد البنزين من سيارتها، وبعد ذلك التقت بوبيت الذي كان يجلس على جانب الطريق مع علامة تسول وقالت ماكلور إن الرجل طلب منها أن تعود إلى سيارتها وأغلق أبوابها.

وأضافت ماكلور على موقع جو فاند مي بعد دقائق قليلة عاد بعلبة بنزين، واستخدم آخر 20 دولارا كانت معه للتأكد من أنني سوف أتمكن من العودة إلى منزلي سالمة.

ويصف بوبيت نفسه بأنه فرد مشاة بحرية سابق ومسعف عمره 34 عاما ظل بلا مأوى لمدة عاما تقريبا وفقا للموقع إن جي دوت كوم الذي ساعدت القصة التي نشرها عن هذا الحدث في إثارة الاهتمام بجمع التبرعات.

عادت ماكلور بشكل دوري إلى بوبيت وجلبت له ملابس للتدفئة وبعض النقود وقررت هي وزوجها في نهاية المطاف بدء جهود رسمية لجمع للرجل أموال للإيجار ولسيارة ونفقات أخرى حتى يجد وظيفة عرفانا له على مساعدته لها على الطريق السريع.