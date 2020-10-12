أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020 عن عملهما بتطوير المزادات العلنية

قامت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الإثنين، بإعلان فوز الأمريكيين بول ميلجروم، وروبرت ويلسون بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020، عن عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية.

كما ذكرت الأكاديمية أن الثنائي استحقا الجائزة لتطويرهما نظرية المزادات وابتكارهما صيغا جديدة للمزادات.

ولفتت بأن الباحثين الأمريكيين سيتقاسمان الجائزة بينهم بالتساوي، والتي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية، أي ما يعادل 1.1 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن جائزة الاقتصاد، والتي لم تكن مدرجة ضمن الجوائز الأساسية التي ذكرت في وصية ألفريد نوبل، تسمى رسميا جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، وأسسها ومولها البنك المركزي السويدي، ومنحت لأول مرة عام 1969، ما يعني أن هذا العام هو المرة الثانية والخمسون التي يتم فيها منح جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية، ومع إعلان منح جائزة نوبل للاقتصاد تختتم جوائز نوبل.