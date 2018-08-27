أمريكا والمكسيك تتوصلان لاتفاق بشأن اتفاقية التجارة الحرة

رويترزقال مسؤول تجاري أمريكي كبير إن الولايات المتحدة والمكسيك توصلتا إلى اتفاق يوم الاثنين لإحلال اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وإن من المتوقع بدء المحادثات مع كندا على الفور آملا في التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول يوم الجمعة القادم.وأبلغ المسؤول رويترز في مقابلة: ”الآن ند

رويترز

قال مسؤول تجاري أمريكي كبير إن الولايات المتحدة والمكسيك توصلتا إلى اتفاق يوم الاثنين لإحلال اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وإن من المتوقع بدء المحادثات مع كندا على الفور آملا في التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول يوم الجمعة القادم.

وأبلغ المسؤول رويترز في مقابلة: ”الآن ندعو الكنديين أيضا ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى نتيجة عادلة وناجحة معهم كذلك.“

وأضاف: ”ما زالت هناك مسائل مع كندا لكن أعتقد في إمكانية حلها سريعا جدا.“

وقال مسؤول ثان إن الاتفاق الأمريكي المكسيكي يستلزم أن تكون نسبة 75% من مكونات السيارات مصنعة في الولايات المتحدة والمكسيك ارتفاعا من 62.5% حاليا وأن تكون نسبة بين 40 و45% مصنعة بيد عمال يكسبون 16 دولارا في الساعة على الأقل.