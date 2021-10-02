أمريكا: مصر مرشحة لاستضافة المؤتمر الأممي حول المناخ العام المقبل

أعلنت الإدارة الأمريكية عن اختيار مصر مرشحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغيرات المناخ، في العام القادم.

أعلنت الإدارة الأمريكية عن اختيار مصر مرشحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغيرات المناخ، في العام القادم.

ووفقا لـ”رويترز” فقد أكد مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص بالمناخ، جون كيري، اليوم السبت، أن مصر قد تم اختيارها بالفعل مرشحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ27 حول تغيرات المناخ.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعرب في الشهر الماضي عن اهتمام بلده باستضافة هذا المؤتمر.

وتنظم دورات المؤتمر الأممي كل عام في بلد جديد يمثل منطفة مختلفة من العالم.

وفي العام الجاري، سينظم المؤتمر في مدينة غلاسكو الإسكتلندية في نوفمبر القادم.