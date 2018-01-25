أمريكا لن تسعى لاسترضاء قيادة فلسطينية ترفض السلام

خالد بدر الدينأعلنت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس إن بلادها لن تسعى لاسترضاء قيادة فلسطينية تفتقر للإرادة المطلوبة لتحقيق السلام.وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، انتقدت هيلي خطابًا ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 14 يناير خلال اجتماع للمجلس الم

خالد بدر الدين



أعلنت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس إن بلادها لن تسعى لاسترضاء قيادة فلسطينية تفتقر للإرادة المطلوبة لتحقيق السلام.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، انتقدت هيلي خطابًا ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 14 يناير خلال اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله.

ووصفت نيكى هيلي خطاب محمود عباس بأنه يغوص في نظريات المؤامرة الشائنة والتافهة وليس خطاب شخص يمتلك الشجاعة والرغبة في السلام.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحجب المساعدات عن الفلسطينيين إذا لم يخوضوا محادثات سلام مع إسرائيل، وقال إن الفلسطينيين تعاملوا بازدراء مع الولايات المتحدة برفضهم الاجتماع مع نائبه مايك بنس خلال زيارة قام بها في الفترة الأخيرة.

واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الخميس.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يسعى لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وأنه يأمل في أن يسود المنطق السليم بين الفلسطينيين للسعي من أجل السلام.

لكنه حذر قائلا ”عندما أبدى الفلسطينيون عدم احترام تجاهنا منذ حوالى أسبوع بعدم سماحهم لنائب الرئيس بمقابلتهم، ونحن نعطيهم ملايين الدولارات مساعدات ودعما، وهي أرقام هائلة، أرقام لا يفهمها أحد– هذه الأموال مطروحة على الطاولة، وهذه الأموال لن تذهب إليهم ما لم يجلسوا ويتفاوضوا من أجل السلام“.