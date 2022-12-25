أمريكا.. عواصف شتوية تتسبب في إلغاء نحو 2700 رحلة

اضطرت شركات طيران لإلغاء حوالي 2700 رحلة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تسببت عواصف شتوية قوية في إرباك العمل بالمطارات في جميع أرجاء البلاد، وأحبطت عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء العطلات، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وذكر موقع “فلايت أوير” لتتبع الرحلات الجوية أنه جرى تأخير 6200 رحلة في المجمل حتى بعد ظهر أمس السبت. وأظهر الموقع أنه تم إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة في المجمل.

وجاء تعطل الرحلات الجوية في الوقت الذي اجتاحت فيه أجواء شتوية قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت مما تسبب في انقطاع الكهرباء وتدمير سيارات.

ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الحاد في درجات الحرارة إلى أن تسود عدة مدن من ولاية بنسلفانيا حتى ولاية جورجيا أبرد ليلة عيد ميلاد شهدتها السجلات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا متجاوزة المستويات القياسية السابقة التي تم تسجيلها عشية عيد الميلاد عام 1983 وبلغت عشر درجات تحت الصفر.

وقال البرنامج العالمي الأمريكي لأبحاث التغير المناخي إن العواصف الشتوية زادت في وتيرتها وشدتها على مدار السبعين عاما الماضية. وقال صندوق الدفاع عن البيئة إن ذلك يرجع إلى حد ما إلى تغير المناخ.