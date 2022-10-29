أمريكا.. زيادة الإنفاق الاستهلاكي بأعلى من المتوقع في سبتمبر

صعد إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي، بينما استمرت ضغوط التضخم الأساسية مما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة هذا العام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة التجارة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع 0.6 % الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.6 % وليس 0.4 % كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق الاستهلاكي 0.4%.

وشمل تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام، الذي صدر يوم الخميس وأظهر تعافي النمو الاقتصادي بعد الانكماش في النصف الأول من العام، هذه البيانات.

وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 % الشهر الماضي بعد ارتفاع مماثل في أغسطس. وعلى مدى 12 شهرا حتى سبتمبر، زاد المؤشر 6.2 % بما يماثل زيادة أغسطس.

وباستثناء أسعار مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر0.5 بالمئة بعدما زاد بنفس القدر في أغسطس. وصعد ما يسمى بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 5.1 % على أساس سنوي في سبتمبر بعدما ارتفع 4.9% في أغسطس.