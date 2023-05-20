أمريكا تُعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

فرضت الإدارة الأمريكية مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب حربها على جارتها أوكرانيا، في تشديد لواحدة من أحد أشد منظومات العقوبات قسوة على الإطلاق.

واستهدفت واشنطن جهود روسيا للتهرب من العقوبات وعائدات الطاقة المستقبلية وسلاسل الإمداد للصناعة العسكرية، بعقوبات شملت أكثر من 300 هدف.

وتأتي الخطوة في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في اليابان وتشتمل على أحدث عقوبات وقيود على التصدير تستهدف موسكو.

وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان: “ستضيق إجراءات اليوم الخناق على قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على شن غزوه الهمجي وستعزز جهودنا العالمية لمنع المحاولات الروسية لتفادي العقوبات”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن اسم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مدرج ضمن 500 مواطن أمريكي ستحظر دخولهم إلى البلاد، وذلك ردا على أحدث جولة من العقوبات أعلنتها واشنطن.

وأضافت الوزارة أن روسيا رفضت أحدث طلب أمريكي للسماح للقنصلية بامكانية التواصل مع المراسل المحتجز إيفان جيرشكوفيتش الذي يواجه اتهامات بالتجسس.