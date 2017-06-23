أمريكا توقف استيراد اللحوم من البرازيل

د ب أ أوقفت الولايات المتحدة كل وارداتها من اللحم البرازيلي الطازج بسبب المخاوف من سلامة هذه المنتجات.وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان إن تعليق استيراد اللحوم من البرازيل وهي خامس أكبر مصدر للحم البقري للسوق الأمريكية سيستمر حتى تتخذ وزارة الزراعة البرازيلية الإجراءات التصحيحية المطلوب

د ب أ

أوقفت الولايات المتحدة كل وارداتها من اللحم البرازيلي الطازج بسبب المخاوف من سلامة هذه المنتجات.

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان إن تعليق استيراد اللحوم من البرازيل وهي خامس أكبر مصدر للحم البقري للسوق الأمريكية سيستمر حتى تتخذ وزارة الزراعة البرازيلية الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

كانت صادرات البرازيل من اللحم البقري إلى الولايات المتحدة قد بلغت العام الماضي 7ر152 مليون رطل بزيادة نسبتها 2% عن العام السابق. وتعتبر أستراليا أكبر مصدر لحوم إلى الولايات المتحدة، تليها كندا ونيوزيلندا والمكسيك ثم البرازيل.

ومنذ مارس الماضي قامت إدارة سلامة الغذاء والتفتيش الأمريكية بفحص كل منتجات اللحوم التي تصل إلى الولايات المتحدة من البرازيل. ورفضت الإدارة دخول 11% من شحنات اللحوم البرازيلية الطازجة، مقابل رفض 1% فقط من الشحنات القادمة من باقي دول العالم.

ومنذ بدء تطبيق إجراءات الفحص الإضافية في مارس الماضي، رفضت الإدارة دخول 106 لوطات بما يعادل 9ر1 مليون رطل من اللحوم البرازيلية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة والاشتراطات الصحية وصحة الحيوان.

وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية، تعهدت الحكومة البرازيلية بمعالجة هذه المخاوف بما في ذلك وقف 5 مصانع في البرازيل عن تصدير اللحوم إلى السوق الأمريكية.

وقال وزير الزراعة الأمريكي “سوني بيردو” إنه في حين تمثل التجارة الدولية جزءا مهما من نشاط وزارة الزراعة الأمريكية والبرازيل واحدة من شركاء أمريكا التجاريين “فإن أولويتي الأولى هي حماية المستهلكين الأمريكيين. وهذا هو ما نفعله بوقف استيراد اللحم البقري الطازج البرازيلي”.

كان العديد من الدول ومنها شيلي ومصر والصين قد أوقفت مؤقتا استيراد اللحوم من البرازيل بعد أن أطلقت الشرطة البرازيلية تحقيقا في مارس الماضي لوجود شبهات فساد في صناعة اللحوم البرازيلية.