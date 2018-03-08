أمريكا توافق على مبيعات عسكرية لقطر والإمارات بنصف مليار دولار

رويترز:قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات عسكرية محتملة لكل من قطر والإمارات قيمتها 467 مليون دولار.وأدرجت شركة ريثيون بصفتها المتعاقد الرئيسي في الصفقات للدولتين.وأضاف بيان البنتاجون أن الموافقة شملت مبيعات قيمتها 197 مليون دولار



رويترز:



قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات عسكرية محتملة لكل من قطر والإمارات قيمتها 467 مليون دولار.

وأدرجت شركة ريثيون بصفتها المتعاقد الرئيسي في الصفقات للدولتين.

وأضاف بيان البنتاجون أن الموافقة شملت مبيعات قيمتها 197 مليون دولار لتطوير مركز العمليات الجوية للقوات الجوية القطرية.

وقال البيان إن الموافقة شملت شراء قطر عتادا لتحديد المواقع وأنظمة للمعلومات.

وشملت الموافقة بشكل منفصل شراء الإمارات 300 صاروخ من طراز (سايدويندر) وصواريخ للتدريب ووحدات توجيه تكتيكي وخدمات التزويد بقطع الغيار والدعم. وقال البنتاجون إن إجمالي تكلفة تلك المبيعات للإمارات تقدر بنحو 270.4 مليون دولار.

