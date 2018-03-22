أمريكا توافق على بيع صواريخ للسعودية بقيمة 670 مليون دولار

رويترزقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنها وافقت على صفقة محتملة لبيع 6600 صاروخ تاو مضاد للدبابات للسعودية بنحو 670 مليون دولار.وأضافت الوزارة أنها أبلغت الكونجرس يوم الخميس بالصفقة المحتملة.وقالت في بيان ”هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف ا

رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنها وافقت على صفقة محتملة لبيع 6600 صاروخ تاو مضاد للدبابات للسعودية بنحو 670 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أنها أبلغت الكونجرس يوم الخميس بالصفقة المحتملة.

وقالت في بيان ”هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال تحسين الأمن في دولة صديقة كانت وتظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط“.

يأتي الإعلان بعد أيام من استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض حيث أرجع ترامب الفضل إلى المبيعات العسكرية الأمريكية للسعودية في تعزيز الوظائف بالولايات المتحدة برغم انتقادات توجه للحملة التي تقودها المملكة في اليمن.