أمريكا تواصل مطالبتها لإسرائيل بضبط النفس مع تجدد القتال في غزة

تتزايد الدعوات الأمريكية المطالبة لإسرائيل بالكف عن التسبب في مزيد من الأذى للمدنيين الفلسطينيين خلال حربها الشرسة التي تشنها على مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، بينما لم يبد الجانبان المتحاربان يوم الأحد أي إشارة على التحرك باتجاه إحياء الهدنة المنهارة بينهما، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وبينما قصفت القوات الإسرائيلية القطاع بعد انهيار الهدنة، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس إن عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة، واعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن حماية المدنيين “مسؤولية أخلاقية” على إسرائيل.

وزادت تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين يوم السبت الضغوط التي تمارسها واشنطن على إسرائيل لتوخي مزيد من الحذر في الوقت الذي تحول فيه تركيز هجومها العسكري إلى الجنوب في قطاع غزة المحاصر.

ومع تجدد القتال لليوم الثالث، يخشى السكان من أن يكون القصف الجوي والمدفعي مجرد مقدمة لعملية برية إسرائيلية في جنوب القطاع وهو ما من شأنه محاصرتهم في منطقة تتضاءل مساحتها وربما محاولة دفعهم باتجاه مصر.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا على موقع إكس صباح يوم الأحد يأمر فيه الفلسطينيين في قطاع غزة بإخلاء ست مناطق في خان يونس وحولها على الفور.

وطلب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، من الفلسطينيين الانتقال إلى ما وصفها “بملاجئ النازحين المعروفة” غربي المدينة بما فيها الجنوب باتجاه رفح، وأرفق تعليماته بخريطة تبرز هذه المناطق.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة والمنظمات الدولية لتحديد “مناطق آمنة” للمدنيين في غزة.