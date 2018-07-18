أمريكا تنتج 11 مليون برميل نفط يوميًّا لأول مرة في تاريخها

رويترزقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 11 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مع استمرار طفرة في إنتاج النفط الصخري.وقالت مصادر إن المكاسب تمثل زيادة سريعة في الإنتاج، حيث تضع البيانات، إذا أكدتها أرق

رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 11 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مع استمرار طفرة في إنتاج النفط الصخري.

وقالت مصادر إن المكاسب تمثل زيادة سريعة في الإنتاج، حيث تضع البيانات، إذا أكدتها أرقام شهرية، الولايات المتحدة كثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بفارق بسيط بعد روسيا التي أنتجت 11.2 مليون برميل يوميا في أوائل يوليو.

وقالت ساندي فيلدن مديرة بحوث السلع الأولية والطاقة لدى مورننج ستار ”11 مليون برميل يوميا كانت ستجعلنا أكبر منتج في العالم، لكن في الواقع فإن إنتاج روسيا في يونيو جاء أعلى من 11 مليون برميل يوميا. ولذا هذا يبدو سباقا مثل سباق الفضاء“.

وزادت الولايات المتحدة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا منذ نوفمبر، بفضل زيادات سريعة في الحفر الصخري.

وقال سكوت شيلتون، الوسيط لدى آي.سي.إيه.بي في دورهام بنورث كارولينا ”لا أعتقد أن الإنتاج سيتوقف عند 11 مليون برميل يوميا. من المتوقع جدا أن ينمو ليتجاوز هذا المستوى“.

وزادت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو ، مقابل توقعات محللين لهبوط قدره 3.6 مليون برميل.

وهبطت العقود الآجلة للنفط بفعل البيانات، حيث تراجع الخام الأمريكي 55 سنتا إلى 67.51 دولار للبرميل، بينما انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا إلى 71.77 دولار للبرميل.