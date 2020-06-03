أمريكا تمنع دخول طائرات الشركات الصينية إلى أجوائها

منعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، شركات الطيران الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 16 يونيو الجاري، في إجراء عقابي.

وأوضحت وزارة النقل الأمريكية، اليوم، إن الخطوة تستهدف معاقبة الصين على عدم الامتثال للاتفاقية الحالية بشأن الرحلات الجوية بين البلدين.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة وسط جائحة فيروس كورونا وفي ظل تحرك بكين لفرض تشريع جديد للأمن القومي لهونج كونج.

وسيطبق القرار على الخطوط الجوية الصينية وشركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية وشركة الخطوط الجوية الصينية الجنوبية.

كما سيطبق على شركة خطوط الطيران هاينان القابضة وشركة خطوط سيتشوان الجوية وشركة خطوط شيامن الجوية.

وقال جويل سزابات ، كبير مسؤولي الطيران بوزارة النقل الأمريكية إن الصين “لا تزال غير قادرة” على تحديد موعد تعديل قواعدها “للسماح لشركات الطيران الأمريكية بإعادة رحلات الركاب المجدولة”.

وقالت الوزارة في بيان منفصل: “سنسمح لشركات الطيران الصينية بتشغيل نفس عدد رحلات الركاب المجدولة التي تسمح بها الحكومة الصينية لنا”.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وفي 22 مايو الماضي، اتهمت إدارة ترامب الحكومة الصينية بعرقلة قدرة شركات الطيران الأمريكية على استئناف الخدمة إلى الصين.

ولا تسير شركات الطيران الصينية حاليا أكثر من رحلة ذهاب وعودة واحدة مجدولة أسبوعيًا إلى الولايات المتحدة.