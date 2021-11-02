أمريكا تخطط لمنع استفادة إثيوبيا وغينيا ومالي من اتفاقية حق الدخول إليها بلا رسوم

تجيء هذه الخطوة مع احتدام الصراع والمجاعة في منطقة التيجراي شمال إثيوبيا

أعلنت الولايات المتحدة أنها تخطط لإزالة إثيوبيا ومالي وغينيا من الاتفاقية التي تمنح هذه الدول حق الدخول بلا رسوم إلى الولايات المتحدة.

إلغاء حق الدخول بلا رسوم

تجيء هذه الخطوة مع احتدام الصراع والمجاعة في منطقة التيجراي شمال إثيوبيا، وبعد تنفيذ إنقلاب في غينيا في سبتمبر ومالي، العام الماضي.

وقال بايدن إن إثيوبيا مَن تلتزم باشتراطات الاستفادة من “قانون النمو والفرص في أفريقيا” بسبب “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المعترَف بها دوليًّا”.

وأضاف بايدن أن غينيا ومالي لم تحققا تقدمًا بشأن ترسيخ حكم القانون والتعددية السياسية، وفشلت مالي في ترسيخ حقوق العمال وحقوق الإنسان.

ويختص “قانون النمو والفرص في أفريقيا” بتزويد البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بحق دخول الولايات المتحدة بلا رسوم حال تلبيتها اشتراطات، مثل إلغاء القيود أمام التجارة والاستثمارات الأمريكية وتحقيق تقدم صوب التعددية السياسية.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، في بيان، إنها ستزوّد هذه الدول بمعايير استرشادية واضحة لمساعدتها على العودة إلى تلبية اشتراطات القانون وإنها ستعمل معها لتحقيق ذلك الهدف.