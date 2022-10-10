أمريكا تكشف عن تدابير لخنق صناعة الرقائق الدقيقة في الصين

نشرت إدارة بايدن مجموعة شاملة من ضوابط التصدير والتي اشتملت على إجراء لعزل الصين عن بعض رقائق أشباه الموصلات المصنوعة في أي مكان في العالم بمكونات أمريكية ، في إطار محاولات واشنطن لإبطاء التقدم التكنولوجي والعسكري لبكين.

وتستند القواعد التي يدخل بعضها حيز التنفيذ فورًا إلى القيود التي تم إرسالها في خطابات هذا العام إلى كبار مصنعي الأدوات KLA Corp و Lam Research Corp (LRCX.O) و Applied Materials Inc ، والتي تطالبها بوقف شحنات المعدات والمكونات إلى المصانع المملوكة بالكامل للصين التي تنتج رقائق متقدمة.

وربما تعد تلك الإجراءات بمثابة أكبر تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه تكنولوجيا الشحن إلى الصين منذ التسعينيات. وإذا ما ثبت فعاليتها، فيمكن لتلك التدابير عرقلة صناعة الرقائق في الصين عن طريق إجبار الشركات الأمريكية والأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية على قطع الدعم عن بعض المصانع الرائدة ومصممي الرقائق الدقيقة في الصين.

وقال جيم لويس، خبير التكنولوجيا والأمن السيبراني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن ، إن هذا سيعيد الصينيين إلى الوراء لسنوات.

وأضاف لويس: “الصين لن تتخلى عن صناعة الرقائق … لكن هذا سوف يبطئها حقا.”

وفي إفادة للصحفيين الخميس الماضي لاستعراض القواعد ، قال مسؤولون حكوميون كبار إن العديد من الإجراءات تهدف إلى منع الشركات الأجنبية من بيع رقائق متطورة إلى الصين أو تزويد الشركات الصينية بأدوات لصنع رقائقها المتقدمة.

لكنهم أقروا بأنهم لم يؤمنوا أي وعود بأن الدول المتحالفة ستنفذ تدابير مماثلة وأن المناقشات مع تلك الدول مستمرة.