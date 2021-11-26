أمريكا تفرض قيودا على القادمين من 8 دول إفريقية بسبب متحور “أوميكرون”

بدءً من الإثنين المقبل

قررت الولايات المتحدة فرض قيود على المسافرين القادمين من 8 دول إفريقية في مسعى للوقاية من متحور كورونا الجديد “أوميكرون” الذي ظهر في جنوب القارة السمراء.

وحسب ما أعلنه البيت الأبيض، اليوم سيتم تنفيذ القرار اعتبارا من الإثنين المقبل.

وبموجب القرار سيمنع المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو واسواتيني وموزمبيق ومالاوي من دخول الأراضي الأمريكية.

ويستثني القرار المواطنين الأمريكيين ومن يحملون إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن السلالة الجديدة تحتوي عددا كبيرا من الطفرات “بعضها مثير للقلق”.

وأضافت المنظمة في بيان، إنها أعطت السلالة (بي.1.1.529) اسم “أوميكرون”، وهو حرف يوناني.