أمريكا تفرض عقوبات على وزيرين تركيين

رويترزفرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على وزير العدل التركي عبدالحميد جول، ووزير الداخلية سليمان صويلو؛ بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون، حيث قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقاله في 2016 ثم احتجازه.وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشي

رويترز

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على وزير العدل التركي عبدالحميد جول، ووزير الداخلية سليمان صويلو؛ بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون، حيث قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقاله في 2016 ثم احتجازه.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان لاحق يتضمن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية: “الاحتجاز الظالم للقس برانسون، واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة”.

وأضاف: “الرئيس ترامب أوضح مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه على الفور”.