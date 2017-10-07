أمريكا تفرض رسومًا عقابية على شركة طائرات كندية

وكالات:فرضت الحكومة الأمريكية، الجمعة، رسوما عقابية جديدة على استيراد الطائرات الصغيرة المصنعة من قبل شركة بومبارديه الكندية بعد اتهامات من شركة بوينج الأمريكية المنافسة بتلقي الشركة الكندية دعما غير عادل.وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الرسوم الإضافية وتبلغ نحو 80% ستطبق على الطائرات متوس

وكالات:



فرضت الحكومة الأمريكية، الجمعة، رسوما عقابية جديدة على استيراد الطائرات الصغيرة المصنعة من قبل شركة بومبارديه الكندية بعد اتهامات من شركة بوينج الأمريكية المنافسة بتلقي الشركة الكندية دعما غير عادل.





وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الرسوم الإضافية وتبلغ نحو 80% ستطبق على الطائرات متوسطة المسافات ذات المائة والمائة وخمسين مقعدا.

ويصعد الإجراء النزاع القائم بشأن الطائرة. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأسبوع الماضي رسوما لمكافحة الإغراق بنسبة 220% على الشركة.