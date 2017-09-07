أمريكا تفرض رسم إغراق على الحديد من روسيا والإمارات

خالد بدر الدين قررت وزارة التجارة الأمريكية "DOC"، اليوم الخميس، فرض رسوم ضد الإغراق بنسبة تصل إلى 756.93 %، بعد أن اكتشفت من نتائج عمليات تقصي أولية إلى أن واردات قضبان وأسلاك الحديد من روسيا البيضاء وروسيا والإمارات يتم إغراق السوق الأمريكية بها منذ العام الماضى. وأكد وزير التجارة ويلبور روس، في

خالد بدر الدين

قررت وزارة التجارة الأمريكية “DOC”، اليوم الخميس، فرض رسوم ضد الإغراق بنسبة تصل إلى 756.93 %، بعد أن اكتشفت من نتائج عمليات تقصي أولية إلى أن واردات قضبان وأسلاك الحديد من روسيا البيضاء وروسيا والإمارات يتم إغراق السوق الأمريكية بها منذ العام الماضى.

وأكد وزير التجارة ويلبور روس، في بيان لها -الأربعاء- أن الإغراق ببضائع دون القيمة السوقية في الولايات المتحدة شيء تأخذه إدارة ترامب بجدية شديدة، ومن المنتظر صدور قرار نهائي حول مكافحة الإغراق في 21 نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن قيمة واردات قضبان وأسلاك الحديد من روسيا البيضاء وروسيا والإمارات بلغت العام الماضى 10.4 مليون دولار، و32.3 مليون دولار و7 ملايين دولار من هذه الدول على الترتيب.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، فى بيان لها، أنها توصلت إلى أن المصدرين من روسيا البيضاء باعوا المنتجات بأقل من القيمة العادلة بنسبة 280.02 %، بينما باع المصدرون من روسيا بأقل من القيمة العادلة بنسبة 436.80 – 756.39 %، ومن الإمارات بأقل من القيمة العادلة بنسبة 84.10 %، وستتطالب سلطات الجمارك بتحصيل رسوم من المصدرين على أساس هذه النسب.